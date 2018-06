Fraude : Après le Bac, c'est le Cfee

Un cas de tricherie a été signalé à l'école Dieuppeul, située en face de la Mairie de la Commune du même nom, hier mardi. Premier jour de l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et le concours de l'entrée en sixième.



D'après L'AS, un jeune garçon a été appréhendé avec les corrigés des épreuves d'histoire et de géographie.



Le journal rapporte qu'il a été interpellé et mis à la disposition de la police en attendant une enquête pour déterminer l'ampleur de la tricherie.



Deux ans avec sursis ont été requis contre 27 prévenus pour les faits d'association de malfaiteurs et fraudes aux examens et concours et complicité de ces chefs d'inculpation, dans l'affaire dite "Fraudes au Bac".



SENEWEB