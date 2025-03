Fuite de gaz au GTA : Greenpeace tire la sonnette d'alarme

Greenpeace a exprimé jeudi sa « profonde inquiétude et son indignation » face à une fuite de gaz qui se poursuit depuis plusieurs semaines sur le champ gazier offshore de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé entre la Mauritanie et le Sénégal. La compagnie britannique BP, l’un des opérateurs du site, a signalé que cette fuite avait été détectée le 19 février au niveau de l’un des puits du projet. Bien que des « réparations » soient en cours, BP assure que la faiblesse du débit et les propriétés du gaz impliqueraient un impact environnemental « négligeable ».



Ces déclarations ne suffisent pas à rassurer Greenpeace, qui demande à BP de « publier immédiatement des données indépendantes sur l’ampleur réelle de cette fuite et les mesures mises en place pour y remédier ».



Aliou Ba, responsable de Greenpeace Afrique, a dénoncé le comportement de l’opérateur britannique, accusant BP de faire preuve d’un « mépris total pour la vie marine et les communautés côtières ». Il a également alerté sur les conséquences potentielles d’un tel incident. " Un seul déversement peut anéantir des décennies de biodiversité marine, contaminer les chaînes alimentaires et détruire l’habitat de centaines d’espèces", a-t-il dit.



Du côté des communautés locales, l’inquiétude est tout aussi vive. L’association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis (APALS) a publié mercredi un communiqué repris sur Ndarinfo fustigeant le silence des autorités sénégalaises sur cette affaire. Selon eux, cette pollution menace directement la santé des populations, les ressources halieutiques et l’économie locale.



« Les ressources halieutiques et l’ensemble de la chaîne alimentaire marine sont exposés à une contamination qui pourrait détruire des années d’efforts de préservation et menacer durablement l’économie locale », ont-ils indiqué.



L’exploitation du champ gazier GTA a débuté le 31 décembre et est opérée par BP en partenariat avec l’américain Kosmos Energy, la Société du pétrole du Sénégal (Petrosen) et la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH).



Le ministère mauritanien de l’Environnement a affirmé travailler « en étroite collaboration » avec les autorités sénégalaises pour mener une enquête approfondie visant à maîtriser la situation et minimiser les impacts environnementaux. Pendant ce temps, les trois autres puits du site poursuivent leurs activités de production.



Cette situation met en lumière les tensions croissantes autour des projets gaziers offshore et les craintes liées à leur impact environnemental. La pression monte pour que les autorités et les opérateurs fournissent des réponses transparentes et prennent des mesures rapides afin d'éviter une catastrophe écologique.



