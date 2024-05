Fuite sur une conduite principale : le SENEAU annonce des coupures d'eau dans plusieurs localités

A travers un communiqué, SEN’EAU, informe ses clients d’une perturbation de la distribution d’eau dans plusieurs localités, suite à une fuite sur la conduite principale de l’ALG1 à Yamane, Louga.



D’après SEN’EAU, des équipes sont actuellement sur le terrain pour réparer la fuite et des mesures sont prises pour atténuer les désagréments pour les usagers.



Selon la même source, la fuite survenue à Louga a entraîné des perturbations dans la distribution d’eau dans plusieurs régions, notamment à Louga, Tivaouane, Thies, Rufisque, Dakar et sa banlieue.



« Les équipes d’intervention de SEN’EAU sont pleinement mobilisées pour résoudre le problème et rétablir l’approvisionnement en eau dans les plus brefs délais », lit-on dans le communiqué.