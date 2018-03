Furie des vagues : risque d’inondations dans une partie des cimetières de Thiaka NDIAYE

Les vagues ont atteint la partie SUD des cimetières de Thiaka NDIAYE. Le mur n’étant pas complet, l’eau s’y est introduite sans difficultés. À la troisième porte, le déversement des vagues est clairement visible par les traces qu'il a laissées. Là, la mer creuse le sol à moins de mètres des tombés, a constaté Ndarinfo.com, tot ce matin.



Des rejets de plastiques et autres débris y sont déversés par la mer qui renforce de plus en plus son expansion. On aperçoit dans les cimetières des pirogues et paniers de femmes transformatrices de produits halieutiques déposés non loin des tombes.



NDARINFO.COM