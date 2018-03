GANDIOL : les « Sirènes » de Moumbaye reçoivent une délégation du ministère de la Pêche (vidéo)

>>> Voici la réaction d'Abou MBAYE au terme de la visite ...

Une mission du ministre de la Pêche et de l’Économie maritime s’est rendue, lundi, auprès des femmes qui exploitent « paagn » à Moumbaye GANDIOL. Cette visite fait suite à l’intention exprimée par le ministre Oumar GUEYE de mettre un terme aux supplices de ces dames suite à la diffusion du documentaire « Sanglots de Sirènes » de Ndarinfo.com Abou MBAYE, le conseiller du ministre qui conduisait la délégation a fait part de son émotion après avoir constaté les conditions difficiles dans lesquelles travaillent ces braves dames.« Les dispositions nécessaires ont été prises par le ministre pour que leur situation soit considérablement améliorée », a-t-il renseigné devant une forte mobilisation des femmes, en présence du maire Arona SOW et du commandant Mamadou Daha KANE, conservateur du parc National de la Langue de Barbarie.En plus de recevoir des pirogues, des bottes, des gants, elles seront inscrites dans les lignes de financements que le ministère a prévu pour les actrices de la pêche.« Ce sont des soutiens effectifs. Partout au Sénégal, les femmes reçoivent des équipements adéquats venant du ministère de la Pêche. Bientôt, ce sera donc le tour de Moumbaye d’en bénéficier », a ajouté M. MBAYE par ailleurs président du marché de poisson de PIKINE.Au terme de cette mission de prospection, une autre devra revenir dans cette localité pour concrétiser la démarche. Les femmes ont profité de cette rencontre pour décliner leurs attentes. Elles ont exprimé leur soulagement devant la réaction diligente du ministre, en priant pour que les engagements pris par l’autorité soient matérialisés.