GANDON : Cleaning Day et Coupe du maire, samedi

La Commune de GANDON sera à l’honneur, samedi 1er février 2010, dans le cadre de l’initiative de nettoiement des territoires dénommée « Cleaning Day» et lancée par le président Macky SALL. Pour rappel, un planning de mobilisation a été élaboré au plan départemental pour favoriser plus d’ancrage au programme, note un communiqué reçu à NdarInfo.



Toutes les communes du département de Saint-Louis prendront part à l’opération qui démarrera à 9 heures au village de Diougob en présence du maire Mme Khoudia MBAYE et des autorités administratives.



Le soir, « une grande communion sportive » et « une grande fête de la jeunesse » est prévue au stade Mawade WADE , à l’occasion de la coupe du maire de la Commune de GANDON.



