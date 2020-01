GANDON : Vieux BA offre des équipements à l’Asc de MakKa TOUBÉ (vidéo)

Des lots de maillots et divers &équipements sportifs ont été remis, vendredi, à l’école de l’ASC Makka Toubé par Vieux BA, natif du village et responsable politique. Un geste forment salué le président de la structure sportive et le représentant du maire de GANDON. Le donateur a exprimé sa joie de soutenir l’ASC de son fief en réitérant sa volonté de la voir trôner au sommet du football.