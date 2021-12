GESTION DES DÉCHETS SOLIDES : À Saint-Louis, le PROMODEG décline sa démarche – vidéo

À l’initiative du Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Economie des Déchets Solides au Sénégal (PROMODEG), une rencontre de partage et d’information sur les modalités de mise à disposition des fonds du mécanisme de financement basé sur les résultats et sur l’intercommunalité a été tenue vendredi à Saint-Louis. Lancé par le Chef de l’Etat le 24 juin 2021 sur le site de la décharge Mbeubeuss, ce programme vise à renforcer la gouvernance en matière de gestion des déchets solides au Sénégal et d’améliorer les services de gestion des déchets solides dans 138 communes sélectionnées sur le territoire national. Cet atelier qui entre dans le cadre du dialogue territorial enclenché par le Promoged afin de matérialiser la territorialisation de la politique « Sénégal zéro déchet » lancée par le Président Macky Sall, se fixe comme « objectif » de « partager avec les maires, l’ARD et les autorités administratives, des documents » autour du « rapport sur les études de faisabilité », du « modèle de charte produit par le Groupement », des rapports sur « la répartition des allocations » et « le programme des dépenses éligibles ».