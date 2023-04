GESTION DES ÉPIDÉMIES : le manuel de procédure opérationnelle partagé aux acteurs de Saint-Louis (vidéo)

Grâce à l’appui de l’ USAID/ BREAKTHROUGH ACTION, la région médicale de Saint-Louis a lancé une session d’orientation des membres du comité "Communication sur les Risques et l’Engagement communautaire (CREC)" sur le manuel de procédure opérationnelle normalisée (PON).



En effet, depuis l’apparition de l’épidémie à coronavirus ou COVID-19 au Sénégal, en janvier 2020, des mesures considérables ont été prises aux plans sanitaire, économique et social pour stopper la chaîne de transmission et soutenir les populations.



Comme leçon apprise, le Comité national de Gestion des Épidémies (CNGE), à travers la commission Communication sur les Risques et l’Engagement communautaire (CREC), coordonnée par le Service National de l’Éducation et de l’Information Sanitaire (SNEISS), a senti la nécessité d’initier une réflexion qui a débouché sur l’élaboration du présent Manuel de Procédures pour tous les acteurs qui interviennent dans la communication. Renforcer la capacité des membres du comité CREC sur le manuel de procédure opérationnelle normalisée.



Cette formation devrait renforcer la capacité des représentants de l'inspection d'académie, de spécialistes de la santé, des services techniques déconcentrés sur ce document de procédure opérationnelle normalisée.