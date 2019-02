GFM frappé par le deuil : «Ndiol» et Marianne Siva Diop retournent vers leur Seigneur !

Le Groupe Futurs Médias est frappé par une double perte. El Hadj Sam Mbaye alias «Ndiol», a rejoint son Seigneur, ce matin, des suites d’une longue maladie.



Alors qu’on n’avait pas fini d’accuser le coup, une autre triste nouvelle est venu assumer tout le personnel du groupe Futurs Médias, installant ainsi une ambiance de deuil dans les locaux du groupe. Le décès de Marianne Siva Diop venait d’être annoncé.



«Ndiol» était le photographe de Igfm. Très engagé, il ne résignait jamais à la tâche. Professionnel jusqu’au bout des ongles, il était respecté et aimé par tous les membres du Groupe. Il était un homme bon, fondamentalement bon. Cloué au lit depuis plusieurs mois, il a fini par tirer sa révérence.



Quant à Marianne Siva Diop, elle était jusqu’à son décès, survenu à l’hôpital, agent de la Tfm. Elle a travaillé tour à tour à «L’Observateur» où elle a effectué son stage avant d’intégrer la rédaction de Igfm où elle a servi durant de longues années. Elle s’est finalement retrouvée à la Tfm où elle effectuait des chroniques et tournait des reportages.



De Marianne Siva Diop, on retiendra une dame de principe, d’une piété jamais démentie, d’un professionnalisme sans commune mesure.



Que Dieu les accueille dans son Paradis.



A leurs familles éplorées, GFM présente ses condoléances les plus attristées.



IGFM