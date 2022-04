GO: Samba Abidjan ou Samba Adjijan ?

« Khol léne Adji ak Gabi ni gnouy dougué biiir tribunal. Dagne nane thiakass guine-guine… » Astakhfourlah sakhe ! J’ai failli oublier que quand un dossier est pendant devant la justice, etc…



Mais « nake » l’autre jour, lorsque Gabrielle Kane et Adji Sarr ont défilé devant le Palais de justice, « thia deugg deugg », il était difficile de croire à une affaire de plaignante accompagnée de son petit chaperon féministe. Un peu tout de même!







Qui a eu cette idée folle d’atticher ainsi l’accusatrice de Sonko qui nous tient en haleine depuis plus d’un an? Ce n’était pas très malin en tout cas.



A la place d’une pauvre petite fille victime de la convoitise de grandes personnes, nous avons plutôt eu droit à un défilé de starlettes avec des robes transparentes et froufrous, qui laissaient largement deviner l’essentiel et l’accessoire. Il ne manquait que des flonflons pour nous convaincre que nous n’étions pas au music-hall.



Dommage pour ce que nous retiendrons du spectacle et dommage pour l’objectif visé car on comprend mieux maintenant les propos de Ndèye Khady qui faisaient allusion à un vaudeville tourné au pays d’Ebrié.



Sébé