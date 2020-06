GUERRE CONTRE LA COVID-19 : la DGPSN "arme" les bénéficiaires des bourses familiales (vidéo)

La direction générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) s’adapte au contexte de riposte contre la Covid-19. Grâce à un financement acquis de la part de la Banque mondiale, l’institution s’est mise au chevet des bénéficiaires des bourses familiales dans la région de Saint-Louis. Ainsi, 600.000 masques et 3000 gels hydro-alcooliques seront mis à al disposition des 15621 ménages défavorisés pris en charge dans le cadre de la démarche sociale du gouvernement. Cette dynamique prend également en charge le mécanisme d’encadrement des bourses. « Les masques ont été confectionnés par les artisans agréés par le ministre de la Formation professionnelle », a renseigné, lundi, Aminata SOW, la déléguée générale de la DGPSN. « C’est une façon de booster l’économie locale et créer de la valeur ajoutée », a-t-elle ajouté en marge de la cérémonie de remise symbolique.