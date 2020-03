GUERRE CONTRE LE COVID-19 : distributions de désinfectants et campagnes de sensibilisation à GANDON (vidéo)

La Commune de GANDON s’implique dans la riposte contre le Coronavirus. Dans cette optique, une enveloppe d’un million a été remise au ministère de la Santé pour soutenir la dynamique nationale de lutte engagée par le Gouvernement. Au plan local, une somme de 2 millions de francs FCFA a été investie par Khoudia MBAYE et son équipe pour l’achat de désinfectants au profit des villages. Les produits ont été remis, jeudi, aux différentes structures de santé et représentants d’entités territoriales de GANDON. Des discussions ont été menées avec les comités locaux de santé et les personnels des postes en vue de mener des actions de sensibilisation sur toute l’étendue du territoire communal. « Elles permettront de partager les mesures d’hygiène et de prévention », a déclaré M. BA. « Il faut engager une lutte communautaire », a-t-il ajouté en se félicitant de la synergie bâtie entre les différents maires de l’arrondissement de RAO.