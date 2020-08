Gabon : Un commerçant sénégalais tué après une agression au couteau

Une première attaque a été enregistrée, le 17 août en environs de 18 heures. Amadou KONTÉ, un jeune boutiquier sénégalais a été attaqué au couteau. Il s’en est sorti avec des blessures au corps et doigts cassés par la morsure de l’inconnu. Heureusement, l’instruit sera vite maitrisé par les voisins. Il sera mis à la disposition des forces de l’ordre.



Hier, c’est le compatriote Arona Sidy SY qui sera la cible d’une violente incursion de jeunes armés de couteaux et de machettes. L’homme n’a pu se remettre ses graves blessures. « Les ravisseurs ont été arrêtés. Les autorités ont été saisies et la police judiciaire suit le dossier », renseigne Samba FALL, le président de la communauté sénégalaise au Gabon, joint par Ndarinfo.