Gamou NDAR : appel à rebaptiser le lycée Charles de Gaulle au nom de Serigne Babacar Sy

À l’occasion du Gamou de Serigne Babacar Sy, célébré ce samedi 24 mai à Saint-Louis, la communauté tidiane a lancé un cri du cœur devant les autorités présentes : rebaptiser le lycée Charles de Gaulle au nom de Serigne Babacar Sy, héritier spirituel de Maodo.



La requête a été formulée en public, devant les autorités administratives, religieuses, coutumières et locales, réunies pour cette veillée religieuse empreinte de ferveur et de symbolisme.



Selon le porte-parole du Comité d'Organisation au Service du Khalif Ababacar Sy (C.O.S.K.A.S), il s'agit d'une demande sociale mûrie et largement partagée au sein de la population.



« C’est un sujet qui fait l’objet de discussions depuis plusieurs jours. Certains élèves du lycée ont même commencé à l’appeler “Lycée Serigne Babacar Sy”, en hommage à celui qu’ils considèrent comme une figure majeure de l’histoire spirituelle et sociale de la ville », a-t-il déclaré.



Pour les disciples et sympathisants, Serigne Babacar Sy, par son héritage, son œuvre religieuse et sa proximité avec Saint-Louis, mérite pleinement cet honneur symbolique. Ils estiment que ce geste serait un acte fort de reconnaissance et de mémoire, à la hauteur de l'empreinte laissée par le premier khalife de Seydi El Hadji Malick Sy.



