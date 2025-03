Gandon : Prières et dons pour les démunis lors de la 5e journée de recueillement

La commune de Gandon a communié samedi lors de la 5e journée de prières pour les disparus, une initiative renouvelée chaque année durant le mois de Ramadan. L’événement a été marqué par des récitals de Coran des daaras de la zone et des moments de recueillement, sous l’impulsion de Bara Diop, président du Mouvement And Boolo pour la Marche vers l'Émergence (AME). À cette occasion, des dons ont été remis aux personnes démunies.



M. Diop a formulé des prières pour la stabilité et la réussite du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Il a également exprimé son attachement à la commune de Gandon, souhaitant en faire un "modèle de terroir" au Sénégal.



« J’avais pris l’engagement d’organiser cette journée. Je ne cherche ni soutien ni parrainage. Il est important, dans toute action, qu’elle soit politique ou personnelle, de mettre la dignité en avant », a-t-il affirmé, mettant en avant la constance dans les engagements politiques.



Bara Diop a aussi saisi l’occasion pour inviter le président Diomaye Faye à poursuivre la dynamique de justice et de la transparence incarnée par le slogan "Jub, Jubbël, Jubbanti" .



« Que ceux qui ont pris les biens du peuple les rendent », a-t-il conclu, en écho aux aspirations de reddition des comptes portées par la nouvelle gouvernance.