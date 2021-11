Gandon : le centre de référence aux métiers du tourisme ouvre ses portes - vidéo

Les clefs de la nouvelle infrastructure ont été remises vendredi lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’insertion, en présence d’acteurs locaux du tourisme. Dame DIOP a rappelé que cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet de formation pour l’emploi et la compétitive financé à plus d’un milliard de francs CFA par l’Etat du Sénégal en partenariat avec la Banque mondiale et l’Agence Française de Développement (AFD).



Sa mise en place « témoigne de l’importance que le Président Macky SALL accorde à la formation professionnelle et particulièrement au secteur du tourisme. Celui-ci occupe une place prépondérante dans le développement économique, social et culturel de notre pays », a-t-il indiqué.



« Ce joyau devra être un instrument puissant de valorisation des ressources humaines mais surtout de relance du secteur touristique dans un contexte post-covi19 », a ajouté M. DIOP qui note qu’avec cette institution flambant neuve mettra à la disposition du secteur un personnel qualifié et apte à relever les défis du moment.