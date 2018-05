Gardien des Lions : Khadim Ndiaye, le choix d'Aliou Cissé

Sauf surprise, Khadim Ndiaye gardera les buts des Lions lors du Mondial. Selon Record, le sélectionneur national, Aliou Cissé, a décidé de faire du portier d'Horoya (Guinée) le numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens de la Tanière durant la compétition.



Le journal révèle que le critère de la "compétitivité" a pesé sur la balance. Un domaine dans lequel l'ancien joueur de la Linguère et du Jaraaf est nettement en avance sur son concurrent au poste, Abdoulaye Diallo, revenu de blessure il y a quelques mois.



Diallo était le numéro 1 à l'arrivée de Cissé sur la banc des Lions. Le portier de Rennes ne cédera sa place que lorsqu'il s'est blessé. Khadim Ndiaye n'a pas loupé l'occasion de lui chiper la place. Il a tenu la baraque et bouclé les qualifications en rendant des copies propres.





Lors du dernier match des Lions, contre la Bosnie (0-0) en amical, Abdoulaye Diallo effectuait son retour dans les buts de la sélection. Sa prestation XXL avait relancé la guerre des gants et remis en jeu la place de n°1 des gardiens de l'équipe nationale.



Aliou Cissé a tué le suspense, selon Record. Qui signale que Khadim Ndiaye devrait débuter le match amical contre le Luxembourg, ce jeudi.



