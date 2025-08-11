Gare routière de Saint-Louis : pénurie de véhicules à 48h du Magal

À moins de 48 heures du Grand Magal de Touba, la gare routière de Saint-Louis connaît une forte affluence, laissant de nombreux voyageurs bloqués, faute de véhicules disponibles.

Malgré leur arrivée très tôt, les fidèles désireux de rallier la ville sainte peinent à trouver une place, en raison d’une pénurie de voitures.

Les rares véhicules en partance affichent des tarifs majorés, alimentant une situation jugée anarchique par les usagers.