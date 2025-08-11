Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Gare routière de Saint-Louis : pénurie de véhicules à 48h du Magal

Lundi 11 Août 2025

Gare routière de Saint-Louis : pénurie de véhicules à 48h du Magal
À moins de 48 heures du Grand Magal de Touba, la gare routière de Saint-Louis connaît une forte affluence, laissant de nombreux voyageurs bloqués, faute de véhicules disponibles.

Malgré leur arrivée très tôt, les fidèles désireux de rallier la ville sainte peinent à trouver une place, en raison d’une pénurie de voitures.

Les rares véhicules en partance affichent des tarifs majorés, alimentant une situation jugée anarchique par les usagers.
 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.