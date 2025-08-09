Connectez-vous
Safar à Ndar : rues animées par berndés et khassidas

Samedi 9 Août 2025

Depuis le début du mois de Safar, les fidèles musulmans, en majorité des jeunes, multiplient les actions de partage de nourriture dans les rues de Saint-Louis.

Des repas, du café Touba, des beignets et d’autres mets sont offerts quotidiennement par des dahiras et organisations de quartier, conformément à la recommandation du fondateur du mouridisme.

Les khassidas de Serigne Touba sont déclamés dans plusieurs lieux, tandis que des thiants sont organisés pour rappeler l’enseignement et l’œuvre du guide religieux, à l’approche du Magal de Touba.
 




