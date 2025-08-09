Saint-Louis : arrestation spectaculaire d’un faussaire

Les policiers du commissariat central de Saint-Louis, dirigé par le commissaire principal Mamadou L. Diallo, ont arrêté, vendredi, un homme en possession de 420 000 francs CFA en billets contrefaits.



L’opération, déclenchée à la suite d’un renseignement, a permis d’intercepter l’individu à la gare routière de Saint-Louis.



Celui-ci, identifié comme M. Diop, vendeur de café, a tenté de fuir et s’est jeté dans le fleuve Sénégal avant d’être repêché par les forces de l’ordre, qui ont également récupéré un sac contenant quarante-deux billets de 10 000 francs CFA falsifiés.



En garde à vue, il a reconnu les faits et désigné un complice, un ressortissant gambien, avec qui il avait conclu une transaction à Kaolack en vue d’acheminer la fausse monnaie vers Rosso, en Mauritanie.



Le suspect est poursuivi pour détention, falsification, contrefaçon et mise en circulation de fausse monnaie, des infractions passibles de lourdes peines.



