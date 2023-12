Génocide contre les palestiniens : L’Administration Biden trempée

Malgré l’appel de la communauté internationale et des nations-unies pour une trêve humanitaire, l’Administration Us, par l’usage de son véto, a choisi le camp de la purification ethnique contre les palestiniens.



Près de 17 milles morts dont plus de la moitié sont des enfants et des femmes. Ce bilan macabre de la poursuite de l’agression de l’Etat hébreu contre les palestiniens ne devrait pas s’arrêter.



En effet, l’Administration Us a opposé, hier, son véto contre un projet de résolution du conseil de sécurité pour l’observation d’un cesse-le-feu humanitaire, la veille de la journée internationale des droits de l’homme.



La posture adoptée depuis le 7 octobre 2023 par l’Administration Biden est à l’extermination du Peuple palestinien et notamment à sa résistance à Gaza contre près d’un siècle de domination, de frustration et d’occupation illégale de ses terres par les colons sionistes.



Ni les belles phrases de Blinkin, ni celles de K. Harris ou encore de Biden lui-même ne trompent sur le parti pris de l’Administration américaine profondément engagée contre les droits et les intérêts des arabes et des musulmans dans le monde.



Cette fois encore, le président Biden qu’on avait tous applaudi, pensant que les démocrates américains étaient plus sensibles aux droits humains, se montre encore viscéralement pro-sioniste comme l’avait été D. Trump ou avant eux .G Bush Jr. Malgré les étendards de liberté, d’égalité et de respect des règles du droit international, les dirigeants américains n’en ont cure quand c’est l’Etat hébreu qui les viole au vu et au su de tous.



Pire, la puissance Us est manipulée pour lui assurer l’impunité et pour continuer, comme c’est le cas aujourd’hui avec Gaza, son carnage contre les populations civiles au prétexte de vouloir décimer le Hamas. Curieusement, les victimes nazies de l’holocauste, de la chasse à l’homme, reproduisent avec la théorie suprématiste et raciste du sionisme, les mêmes exactions et pogroms contre des populations dont elles ont déjà spoliées leurs terres.



Les Usa sous Biden donne encore l’image, par Israel interposé, plus de sens à leur opposition farouche contre les intérêts arabo-musulmans. Cette prise de position et ce vert à l’extermination des populations palestiniennes ne peuvent qu’effriter l’image déjà hideuse aux yeux de toute la communauté internationale pour leur responsabilité du parrainage des massacres des enfants et des civils palestiniens.



LA DEPECHE