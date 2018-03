Géraud Moussarie, directeur de BP : « le Sénégal est entré dans la carte énergétique mondiale »

Le directeur de BP Sénégal s’est félicité, lundi, du positionnement du Sénégal « dans la carte énergétique mondiale », en soulignant l’importance du gisement de gaz dénommée « tortue » découvert au large de la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie.



« Au Sénégal, nous avons découvert un bassin sédimentaire de classe mondiale », a dit Géraud Moussarie qui présidait l’ouverture d’un atelier régional sur la problématique du pétrole et du gaz, destiné aux professionnels des médias.



M. Moussarie a magnifié les valeurs qui sous-tendent l'exploitation de cette ressource, en indiquant que des relations basées sur « la transparence, l’éthique et l’efficacité » lient les différents partenaires.



Il faut rappeler que BP a conclu avec Kosmos ( exploratrice de tortue) un partenariat exclusif de recherche, couvrant de nouvelles occasions potentielles d'entreprises en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie.



Kosmos demeurera l'opérateur pendant la phase de recherche pour toute nouvelle entreprise acquise dans les domaines d'intérêt, tandis que BP sera l'opérateur pendant la phase du développement du gisement.





