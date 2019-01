Gestion des Forêts classées de Mpal et de Rao : des plans d’aménagements proposés (vidéo)

Pour une meilleure gestion des forêts classées de Mpal et de Rao, des plans d’aménagements ont été élaborés par un cabinet spécialisé sur initiative du Projet pour le développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal (PDIDAS). Les orientations et propositions de cette étude ont validées, le 21 décembre à l’hôtel de ville de Gandon, en présence du Sous-Préfet de l'arrondissement de Rao en présence de la Coordinatrice du des Maires de Gandon et de Fass-Ngom, de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV), des Inspections régionales des Eaux et Forêts de Saint-Louis et de Louga, de la Division Régionale de l'Environnement et des Etablissements Classés, des communautés riveraines des aires protégées ( DREEC).



Cette initiative s’inscrit dans un programme de sauvegarde de 9 aires protégées de la zone d’intervention du Projet.



Il vise à créer une parfaite synergie d’action entre les communautés installées autour de ces unités écologiques, les services techniques, les agents des eaux et forêts etc. Cette dynamique devra permettre de garantir la protection et l'exploitation des aires protégées dans un contexte de développement durable.



>>> Suivez les impressions des parties prenantes ...