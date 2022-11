Gestion du patrimoine mondial : à Saint-Louis, l’Unesco invite à adopter une démarche novatrice – vidéo

Saint-Louis abrite la célébration du 50e anniversaire du patrimoine mondial. La commémoration s’est ouverte hier à travers un conclave au Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (CRDS) en présence de plusieurs représentants de pays de l’Afrique de l’Ouest. Une occasion pour les participants de discuter de l’avenir de la convention du patrimoine mondiale ratifiée en 1972. Dimitri SANGA, le Directeur du Bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest (Sahel) a souligné la nécessité d’adopter une démarche prospective et d’intégrer de nouveaux paradigmes dans la manière de gérer des sites classés. « Nous réfléchissons sur notre situation dans les cinquante prochaines années », a-t-il dit. « Les questions comme les changements climatiques vont affecter le fait d’inscrire les sites sur la liste du patrimoine mondiale. Nous pensons que l’utilisation du numérique est aussi importante dans la gestion. Par ailleurs, les leçons apprises de la Covid vont nous permettre de voir comment faire les choses différemment. Nous devons être assez novateurs et faire en sorte que les gestionnaires des sites d’aujourd’hui puissent passez le bâton aux jeunes", a-t-il ajouté.