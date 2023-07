Give1 Project : une nouvelle promotion pour AKD

Le président du Mouvement Ndar Ca Kanam reçoit une nouvelle marque de confiance de la part de Thione NIANG. Après avoir été nommé représentant de Give1 Project pour la région de Saint-Louis, Adama Kane DIALLO vient d'être promu coordonnateur de la Commission sociale et sanitaire de cette organisation.



Une percée qui sanctionne les résultats satisfaisants et les efforts consentis par le responsable politique en vue de la bonne implantation de cette entité dans la zone nord.



La confiance renouvelle à AKD est la résultante de son expertise dans le domaine du mouvement associatif et de la prise en charge des préoccupations de la jeunesse.



NDARINFO.COM