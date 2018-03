Gouvernance du secteur des Hydrocarbures au Sénégal : Saint Louis abrite une rencontre régionale d’information, jeudi.

Le Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE) organise une rencontre régionale d’information sur l’état de la gouvernance du secteur des Hydrocarbures (pétrole et gaz) à Saint Louis, annonce un communiqué transmis, lundi, à Ndarinfo.com.



Ce conclave prévu le jeudi 15 mars 2018 sera une occasion pour le CN-ITIE « de partager les principaux résultats contenus dans les Rapports ITIE 2015 et 2016 avec les autorités administratives de la Région de Saint Louis, les organisations de la société civile (OSC), les Organisations Communautaires de Base (OCB), les élus locaux, les représentants des communautés, les entreprises présentes dans la zone, la presse, etc. », note le document.



« À travers cette activité, le CN-ITIE entend également promouvoir un dialogue inclusif et constructif entre les différents acteurs de la région autour de la gestion des impacts environnementaux et sociaux de l’exploitation des hydrocarbures, du suivi des opérations pétrolières et gazières et des investissements locaux des entreprises pétrolières présentes à Saint Louis », a ajouté le document qui renseigne que le Ministère du Pétrole et des Énergies, la Société des Pétroles du Sénégal (Petrosen), le Ministère de l’Environnement et des Établissements classés, les compagnies British petroleum et Kosmos Energy, le Comité national ITIE de la Mauritanie prendront part à cette rencontre.



Poursuivant, le texte souligne que « la participation du Comité national ITIE de la Mauritanie s’inscrit dans un contexte de découvertes de gaz chevauchant entre les frontières sénégalaise et mauritanienne ». Cette rencontre sera l’occasion d’échanger sur les perspectives d’une collaboration active entre l’ITIE Sénégal et l’ITIE Mauritanie pour un partage d’expérience sur les questions liées à la transparence dans le secteur extractif.



