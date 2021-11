Goxu-Mbacc : Wallu NDAR exaspéré par "les routes de la honte" - vidéo

Plusieurs mois après la promesse du maire Mansour FAYE de rénover les cahoteuses routes du populeux de Goxu-Mbacc, aucune manœuvre n’a été constatée. La détérioration de la voirie rejoint un système d’assainissement défaillant qui met la population et notamment les enfants en danger. « Les égouts sont à ciel ouvert », se désole Zayire FALL, le coordonnateur du mouvement citoyen Wallu Ndar qui tire sur la sonnette d’alarme. Le leader d’opinion ne comprend pas la non prise en compte de cette localité dans le programme de réhabilitation des axes routiers pour lequel de quartiers de SOR ont pu bénéficier. « Avec sa densité démographique aussi forte Goxu Mbacc ne dispose même pas d’un collège », s’est-il offusqué. Il invite dès lors l’édile de NDAR à respecter sa promesse et à accorder plus de considération aux habitants de cette zone de la langue de Barbarie.