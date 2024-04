Grosse saisine de faux billets à Kolda : quatre individus arrêtés

Une saisie exceptionnelle de devises en billets noirs d’une valeur totale de cinq (05) milliards de francs CFA a été enregistrée mardi au Poste des Douanes de Tanaff, dans la Région de Kolda. C'est le fruit d'une intervention menée 48 heures après une saisie record de cocaïne à Kidira, dans la Région de Tambacounda.



L’exploitation croisée de renseignements, de la surveillance et de la filature sur plusieurs jours a permis aux agents des Douanes de Tanaff d’appréhender quatre individus dans une auberge à Goudomp, note un communiqué dela direction des douanes.



Deux sont de nationalité sénégalaise et deux de nationalité étrangère. Ces individus étaient en possession de quatre millions en coupures de 50, 10 et 200 dollars, quatre millions en coupures de 500, 200 et 100 euros, ainsi que deux cent millions en francs CFA. Ils étaient sur le point de procéder au lavage de ces billets contrefaits.



Une occasion saisie par l'Administration des Douanes pour réaffirmer sa détermination à combattre la criminalité financière sous toutes ses formes, notamment le faux monnayage et le trafic de devises, qui constituent des « menaces réelles pour les finances et l’économie du pays ».