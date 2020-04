Guinée Conakry : des membres de la présidence testés positifs au Coronavirus

Des cas de Coronavirus sont signalés dans le palais Sékoutoureya de la Guinée Conakry du Président Alpha Condé. En effet, d'après la presse locale, qui a cité un communiqué officiel, quelque 12 membres du personnel d’appui à la présidence guinéenne ont été déclarés positifs au Covid-19, ce jeudi 2 avril 2020. Ces personnes infectées sont entre autres, des gardes rapprochées du chef de l’Etat et un chauffeur au secrétariat général de Sékoutoureya, détaille, de son côté, le site Africaguinee.com.



Même si, d'après toujours le communiqué de la présidence, le chef de l'État, Alpha Condé, a été testé négatif, au palais, des restrictions ont été imposées par son locataire. Les audiences et la plupart des réunions sont suspendues, selon Seneweb. Le président de la République ne reçoit que certains de ses plus proches collaborateurs.