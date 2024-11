Guy Marius SAGNA promet justice et reddition des comptes aux Ziguinchorois

Guy Marius SAGNA, candidat à la réélection en tant que député de la 15e législature, a pris un engagement fort devant une foule enthousiaste à Ziguinchor, après la victoire de Pastef lors des élections législatives anticipées.



Il a annoncé son intention de supprimer la loi d’amnistie, qui, selon lui, empêche de rendre justice aux victimes des manifestations tragiques survenues entre 2022 et 2024.



« Il y a une chose que nous n’allons pas négocier. Nos martyrs, l’amnistie votée, parce que nos frères, nos fils ont été tués. Cette loi d’amnistie va être supprimée », a déclaré Guy Marius SAGNA, soulignant la nécessité d’une enquête approfondie pour élucider les circonstances de ces décès et identifier les responsables.



Une promesse de justice résonne particulièrement dans un contexte où de nombreuses familles cherchent des réponses et des comptes aprèsdes événements tragiques.



Le candidat, qui a également représenté la liste départementale du parti Pastef, a insisté sur l’importance de la reddition des comptes, affirmant que l’argent détourné doit revenir aux populations.