HÔPITAL DE SAINT-LOUIS : plusieurs lots d’équipements sanitaires réceptionnés, ce matin

D’importants dons d’équipements sanitaires ont été offerts au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Saint-Louis (CHRU) par des organisations sociales et diverses partenaires. En effet, en plus de couveuses, de berceuses et de tables chauffantes, offertes par l’UNICEF, l’ONG SAHEL a mis à la disposition de la structure sanitaire des tables spécialisées destinées à plusieurs services de la structure. Cela s’ajoute aux d’autres équipements provenant du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



L’hôpital a également reçu une importante dotation de la part de la Fondation Servir le Sénégal, composée d’appareils de stérilisation d’une capacité de 300 litres, d’écographie, d’un aspirateur et d’un distillateur d’eau. Le tout, estimé à plus de 54 millions FCFA.



« Ces dons permettront de renforcer le service de cardiologie ainsi que le bloc opératoire », indique le directeur Thierno Seydou NDIAYE. « Ils faciliteront l’ouverture prochaine d’un service de néonatalogie », a-t-il dit. « Avec cet accompagnement, nous allons relever le plateau technique » et « permettre aux médecins de travailler dans de meilleures conditions », a-t-il renseigné. « L’hôpital connaître un bon en avant », soutient M. NDIAYE.



Encouragée par ces appuis, la direction de l’hôpital ambitionne de mettre en place un centre médical et chirurgical ambulatoire pour une prise en charge diligente des patients.



