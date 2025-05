Hadara géant à Saint-Louis : la tidjâniyya en écho sous les étoiles

Ndar a vibré sous les sons de la tidjâniyya, portée par une marée humaine en blanc qui a pris d’assaut le lycée Charles de Gaulle, transformé en sanctuaire d'émotions et de ferveur. Le fidèles s’y sont rassemblés pour un Hadara géant, prélude traditionnel au Gamou de Serigne Babacar Sy (RTA) qui se tiendra demain. Pendant ce temps, le reste de la ville est en ébullition entre accueil d’hôtes et déclamations de Wazzifa à travers les rues. Ce soir, des milliers de fidèles venus des quatre coins du pays et de la diaspora ont convergé vers ce haut lieu de spiritualité préparé par l'ingéniosité du Coskas. Drapés de blanc, les cœurs en prière, les regards tournés vers l’héritage de Maodo, ils ont communié en coeur et à l'unisson ...