Handicap intellectuel : à Saint-Louis, Spécial Olympics brise les barrières par le sport

L’organisation Spécial Olympics intensifie ses actions en faveur de l’inclusion sociale des enfants vivant avec une déficience intellectuelle. À travers des activités sportives adaptées, elle lutte contre la stigmatisation et offre à ces jeunes un espace d’expression, de bien-être et de développement personnel. Ces initiatives, bien plus que de simples compétitions, agissent comme un levier de transformation psychologique et sanitaire, tant pour les enfants que pour leurs familles. Lors d’une séance organisée au lycée André Peytavin, le coach et représentant du programme à Saint-Louis Kaoussou Diehdiou a évoqué les difficultés que rencontrent de nombreux parents face aux coûts liés à certaines pathologies. Il a lancé un appel fort en faveur de l'intégration de leurs enfants dans les programmes de l'organisation pour leur offrir une chance d’épanouissement, de reconnaissance et d’inclusion dans la société.