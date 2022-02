Hausse des prix : Les précisions du directeur adjoint du commerce extérieur

La hausse des prix des denrées alimentaires notée depuis quelques temps dans le pays est indépendante du Gouvernement. Celle-ci est plutôt liée à l'insuffisance de la capacité de production et de transformation de nos produits locaux. C'est ce qu'a fait savoir ce lundi le Directeur Adjoint du Commerce Extérieur en visite à Saint-Louis dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF).



Pour Ansou Badji, la ZLECAF va aider à augmenter la production locale et la transformation industrielle afin de satisfaire le marché local. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale de sensibilisation des acteurs économiques sur les enjeux et les opportunités de la Zone de Libre Échange continentale africaine (ZLECAF) mise en œuvre par le Ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises. Il s'agissait lors de cette rencontre de partager les informations sur le processus de mise en place de la ZLECAF ; d'informer sur les enjeux et opportunités de la ZLECAF pour le Secteur Privé national ; de mettre à niveau clés opérateurs économiques sur l'état des négociations sur la ZLECAF et de présenter les actions prévues pour la mise en œuvre au Sénégal. Le Directeur Adjoint du Commerce Extérieur, Ansou Badji a saisi l'occasion pour clarifier sur la question de la hausse des prix des denrées alimentaires. A l'en croire, celle-ci est indépendante de la volonté du Gouvernement.





"La hausse des prix qu'on vit depuis quelques temps est en partie liée à l'insuffisance de la capacité de production et de transformation de nos produits locaux. Et justement, la ZLECAF va nous aider à augmenter notre production locale et notre transformation industrielle pour permettre de satisfaire le marché local. Donc c'est une contribution que la ZLECAF pourra apporter pour régler un peu l'impact des prix au niveau international sur notre économie", a dit Ansou Badji tout en précisant que cela est une façon d'atténuer et de stabiliser les prix au niveau international vue la dépendance aux marchés extérieurs. Elle pourra ainsi contrecarrer cela en permettant au pays de s'appuyer sur ses propres ressources qui seront transformées au niveau national avec les partenaires des autres pays pays africains.



NdarINFO