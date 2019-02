Hausse du budget de la Chambre de Commerce de Saint-Louis : « l’institution est en bonne santé », se félicite le président Cheikh SOURANG (vidéo)

Le budget 2019 de la Chambre de commerce, d’industrie et d'agriculture de la région de Saint-Louis a été revu à la hausse. En effet, de cent-vingt-un million six cinquante-cinq mille francs en 2018, il passe maintenant à cent soixante-trois millions trois cent soixante-dix mille neuf cent quarante huit francs CFA.



Une hausse de quarante un millions de francs a été enregistrée. Pour le président Cheikh SOURANG, cette performance est la preuve de la vitalité de l’institution et le fruit du dévouement de ses membres.



Il s‘exprimait en marge d’une assemblée générale qui avait réuni, hier, plus d’un quarante de membre du bureau de la chambre.



M. SOURANG a soutenu que les bons en avant notés découlent des initiatives structurantes prises par son équipe dont l’organisation récente de la première foire de Saint-Louis. La chambre se prépare à la tenue d’une seconde foire d’ici au mois d’avril 2019. Auparavant, un voyage de partage d’expériences sera effectué auprès des opérateurs économiques du pays frère de la Mauritanie



