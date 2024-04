Hémophilie : à Saint-Louis, les acteurs réclament un meilleur accès au traitement

Le président de la cellule régionale de l’association sénégalaise de l’hémophilie a souligné mercredi la nécessité de généraliser les traitements dédiés aux troubles sanguines. Pour Cheikhou CAMARA, cette mesure permettrait de rendre équitables les soins dédiés à cette maladie et de corriger la faible prise en charge dont les personnes atteintes de cette pathologie sont victimes.



Il a déploré le difficile accès et la cherté des facteurs coagulants nécessaires à la stabilisation des patients en cas d’hémorragie interne, en plaidant pour le renforcement des compétences des personnels de structures de santé de proximité sur la spécificité des diagnostics à administrer aux hémophiles.



M. CAMARA s’exprimait hier en marge de la célébration de la journée mondiale de cette maladie. Une commémoration au cours de laquelle des activités de communication et de sensibilisation ont été menées en collaboration avec la direction de hôpital régional de Saint-Louis.