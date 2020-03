Hommage à Sokhna Adja Salimata Ndiaye Mama 1er juin 1939 - 7 mars 2002

En ce jour de 7 mars 2020, la famille et les disciples de Serigne El Hadj Madior Cissé radiyallahou anhou ont une pensée pieuse en la mémoire de Sokhna Adja Salimata Ndiaye Mama radiyallahou anha.



Elle s’est éteinte il y’a dix-huit années, plongeant ses enfants et les talibés dans une profonde tristesse due à la perte d’un être cher, mais aussi d’une mère dévouée et protectrice qui a grandement contribué à leur bonne éducation.

Cette grande dame au cœur d’or incarnait les vertus cardinales de générosité, d’humilité, de discrétion et de dignité.

Elle s’est toujours évertuée à raffermir les liens entre la famille, les talibés et leur vénéré père et guide Serigne El Hadj Madior Cissé radiyallahou anhou.





La disparition de Adja Saly ou Yayou Daara comme l’appelaient affectueusement ses proches fut durement ressentie par les orphelins et les démunis car elle leur apportait aide et secours.



Sokhna Adja Salimata Ndiaye Mama a passé sa vie durant auprès et au service de son vénéré guide spirituel Serigne El Hadj Madior Cissé, alliant merveilleusement sa condition d’épouse avec celle d’une Talibé modèle et dévouée.



Serigne El Hadj Madior Cissé a fait graver sur sa pierre tombale cette belle épitaphe en guise d’honneur et de satisfaction à l’égard des services rendus :



« Elle a vécu en épouse modèle, femme pieuse et vertueuse, et talibé tidiane dévouée. Elle a rejoint le royaume éternel en musulmane croyante et bienfaisante avec Islam, Imâne et Ihsâne ».



Le Prophète Mouhammad (Paix et Salut sur Lui) a dit dans un Hadith rapporté par l’Imam At-Thirmidhî : « Toute femme qui rend l’âme alors que son époux est satisfait d’elle entrera au Paradis ».



Continue de reposer en paix auprès des illustres Saintes, des Sahabas, des Chouhadas et Prophètes. Amin.

Fatiha et Ikhlaas.



Imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé

Guide moral et spirituel de la Dahira Moutahabbîna Fî Lâhi

Imam Ratib de la Grande Mosquée Ihsaane

Président de la Fondation Serigne Madior Cissé Ihsaane-La Bienfaisance

Quartier Sud, Saint-Louis