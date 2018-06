Hommage au Professeur Baydallaye KANE. Par Aminata Touré NGOM

Cher Professeur Baydallaye KANE, ancien Président de l’Assemblée de l’Université, ancien Recteur de l’UGB



Monsieur le Recteur, Professeur Baydallaye KANE, au moment où je m’épanche sur ces lignes, je ressens deux sentiments à la limite opposés. Je suis très triste, je ressens une douleur immense. Je suis triste, moins parce que vous n’êtes plus le Recteur de l’UGB, le Président de l’Assemblée de l’Université pour laquelle vous êtes donné corps et âme, avec sagesse, loyauté, probité, intégrité, dignité, bonté, don de soi, sens de l’équité et de la justice, mais bien plus pour la perte inestimable que l’UGB devra dorénavant accuser.





Très cher Professeur, nous n’avons peut-être jamais eu l’occasion de vous dire combien nous vous aimons, nous vous adorons, nous vous estimons, nous vous portons dans nos cœurs respectifs seulement, en raison de vos qualités humaines et morales intarissables, abstraction faite de votre parcours intellectuel légendaire et de votre incarnation parfaite de l’autorité et de la sagesse.





Professeur Baydallaye KANE, sachez que toutes les personnes éprises de justice, loyauté, dignité, droiture, intégrité, humilité et du sens des responsabilités sont fières de vous et vous remercient pour tout ce que vous avez fait pour l’Université sénégalaise, notre Alma Mater en l’occurrence, l’UGB.





Ainsi, vous ne cesserez jamais d’être un modèle et un symbole et nous ne cesserons guère de vous rendre hommage. Nous sommes convaincus, en définitive, qu’Allah vous assistera et vous protégera parce que c’est tout ce que vous méritez !

Que le Miséricordieux vous guide dans tous vos projets et vous donne une très longue vie et une santé de fer.



Aminata Touré NGOM

Université Gaston Berger, Saint-Louis