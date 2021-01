Homosexualité, érosion des valeurs- Serigne Babacar Sy Mansour aux députés : « Vous répondrez de vos actes le jour du Jugement !»

Par ailleurs, le guide religieux est revenu sur l’affaissement des valeurs dans le pays et a décrié les propos désobligeants émanant de certaines autorités du pays.

« Force est de reconnaitre que ces dernières années, le pays est plonge dans une ambiance nauséabonde ou les insultes, les calomnies et les propos désobligeants de la part d’autorités qui ont de grandes responsabilités sont les maux les mieux partages dans le pays », s’indigne-t-il tout en rappelant que si le médecin qui doit soigner tombe malade, le patient ne peut qu’être à l’agonie.





Se prononçant en outre sur la question de l’homosexualité et sur sa dépénalisation, il prévient les députes de ne jamais voter une loi allant dans ce sens. « ue ceux qui sont a l’Assemblée nationale sachent qu’ils répondront de leurs actes le jour du Jugement dernier ! », tranchet- il.



Le Khalife général des Tidianes signale aussi pour s’en désoler que les Sénégalais sont devenus trop laxistes. A l’en croire, le pays est construit sur des valeurs qui ne doivent jamais s’effriter.



Avec « L’As »