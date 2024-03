Honneurs aux Femmes : le PAGS rappelle l'essence du 08 mars

Après avoir organisé samedi une opération d’élagage des arbres qui obstruaient la RN2 entre Mbarigot et l’Université Gaston Berger, le Parti d’Appui pour la Gouvernance au Sénégal (PAGS) a célébré dans la soirée la journée mondiale des Droits de la Femme. Une commémoration riche en couleurs avec des fresques théâtrales qui représentent la bravoure et la dignité des femmes de Nder. À cette occasion, des diplômes de reconnaissance été remis à Mme Ndèye FALL et Mme Khoudia MBAYE, deux actrices de développement, offertes en modèle à la jeune génération. Khalilou BA, le président du PAGS, revient sur le sens de l’événement.