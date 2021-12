Hôpital de Saint-Louis : Les problèmes de fonctionnement des services, de recouvrement, de subvention de l'État et du personnel décriés par l'Alliance A3S

Le porte-parole de l'Alliance, Honorio Pello Tendeng, a d'abord évoqué le problème de fonctionnement des services à savoir la rupture de consommables récurrente dans tous les services particulièrement le bloc opératoire ; le laboratoire et la radiologie ; des appareils en panne non réparés (table télécommandée en radiologie, ascenseurs, ECG ,ambulances entre autres) ; des médecins spécialistes n’ont pas de service ; la pharmacie manque toujours de produits essentiels ; les fournisseurs ne sont pas payés.



Concernant le problème de recouvrement qui prévaut dans cet hôpital, le syndicaliste de rappeler que l’essentiel des recettes de l’hôpital repose sur la facturation à terme non recouvrée (Imputation budgétaire, Couverture Maladies Universelles, Commune de Saint-Louis) ; la division de recouvrement manque de personnel et de véhicule.



Lors de ce point de presse, le problème de la subvention de l'État a été également mentionné par les syndicalistes. "Tous les hôpitaux du Sénégal ont reçu leur dernière tranche de la subvention de fonctionnement de l’État à l’exception de Diamniadio, Sédhiou et Saint-Louis qui a été ponctionné de 200 millions FCFA sans aucune explication. Ce qui d'après lui entraine des problèmes graves de prise en charge des malades et du personnel", a fait savoir Honorio Pello Tendeng.



Il n'a pas manqué aussi d'évoquer les problèmes du personnel qui sont relatifs à l'absence de plan de carrière (formation continue, avancement et reclassement) ; l'absence d’IPM et de subvention pour la mutuelle des agents ; les arriérés de dettes (primes, motivations, astreintes et heures supplémentaires : 11mois) ; les charges sociales non versées ; les retraités non payés.



