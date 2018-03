Hôpital de Saint-Louis : le SAMES observe désormais 72h de grève par semaine.

‘’Depuis le début de l’année, nous observons une grève tous les mardis et mercredis’’, a-t-il dit dans un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise (APS), ajoutant : ‘’Ce mouvement a été dynamisé, car nous avons décidé, à la suite d’une rencontre sans succès avec la direction, mardi, d’ajouter un troisième jour de grève, notamment le lundi.’’



Les médecins veulent que la direction ‘’régularise les cotisations mensuelles à l’Institut de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) et à la Caisse de sécurité sociale (CSS) pour les médecins contractuels et les autres contractuels de l’hôpital’’, a-t-il précisé.



Dans la plate-forme du SAMES figure également un point relatif à ‘’l’harmonisation des salaires pour les médecins contractuels avec ceux de la Fonction publique’’ et au ‘’relèvement de l’indemnité de logement ainsi que de la prime de garde des week-ends.’’



Le SAMES souhaite aussi l’application de l’accord attribuant une indemnité spéciale aux médecins et un relèvement de l’indemnité de responsabilité médicale effective dans certaine structures hospitalière.



Selon Dr Mathieu, ‘’l’incidence d’une telle application avoisinerait le million sur le budget de l’hôpital’’. Mais, tout en jugeant ‘’ces revendications légitimes’’, la direction n’en pense pas moins qu’elles ‘’nécessitent au moins six mois pour pouvoir être satisfaites’’.

Le médecin qui demande le respect des attributions de la Commission médicale de l’hôpital, indique cependant que ‘’l’Etat dégage une enveloppe pour payer ces indemnités spéciales’’. Selon lui, ‘’il revient à la direction’’ de faire le travail nécessaire.