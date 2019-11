Hôpital de Saint-Louis : le scanner encore en panne

Réparé, il y a quelques mois suite à de nombreuses dénonciations, le scanner de l'hôpital régional de Saint-Louis s'est arrété depuis plusieurs jours. La navette entre Saint-Louis et Louga reprend pour les usagers de ce diagnostic. Une défaillance répétitive qui n’honore pas une structure de santé qui se réclame de niveau « universitaire ».



Une source révèle que la panne est due à « l’humidité » en révélant que jusqu’ici des interventions partielles sur l’appareil ont été faites. Elle évoque également des retards de paiements aux prestataires Dakarois de cette opération technique.



L’hôpital de Saint-Louis n’est-il pas lui-même malade ? Entre accueil désastreux, tickets de consultations chers, colère constante de travailleurs, bisbilles entre la direction et des agents, la refonte globale de cette maison est plus qu' un impératif.



NDARINFO.COM