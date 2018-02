Idrissa Seck: “Il n’a pas répondu à ma question…”

“Ce que je lui est demandé est très clair. Qu’il “Macky Sall) dise aux Sénégalais ce qu’il a signé et non de nous dire la procédure au niveau national”, précise Idrissa Seck sur les ondes.

“Si on te demande ton nom, il faut simplement dire, je m’appelle tel. C’est tout ce que je lui demande pas autre chose”, exige-t-il.

La presse a publié ce jeudi, la lettre que le patron du parti avait adressé au chef de l’Etat lui demandant de dire à l’opinion sénégalaise le contenu de l’accord gazier signé en Mauritanie.

Le président Macky Sall a apporté sa réponse en marge d’une conférence de presse en présence de son homologue libérien, George Weah que “Idrissa Seck ne connait pas les relations internationales en la matière”.