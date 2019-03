Idrissa Seck : " Nous n'avons pas voulu d'une effusion de sang au Sénégal "

Le candidat de la coalition Idy 2019 lors de la dernière élection présidentielle a rompu le silence. Face à la presse, Idrissa Seck est revenu sur les résultats du scrutin du 24 février dernier qu’il continue de contester, de concert avec les autres candidats de l’opposition, malgré leur décision de ne pas introduire de recours auprès du Conseil constitutionnel.



Nous allons sortir un livre blanc pour montrer les limites du régime actuel



Emmuré dans un silence assourdissant depuis la sortie des résultats de l'élection présidentielle, Idrissa Seck a tenu cet après midi une rencontre afin de se prononcer sur les élections.



Le leader de la coalition IDY2019 avec tous ses alliés ont une fois de plus regretté le déroulement du processus électoral et rejeté la victoire du président Sall qu'ils estiment usurpée.



La coalition réclame cependant la libération de leur allié et frère Khalifa Sall avant de promettre un livre blanc pour mettre à nu toutes les arguties du pouvoir.