Visite présidentielle à Saint-Louis : entre espoirs populaires et enjeux stratégiques

Saint-Louis attend à bras ouverts le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en tournée les jeudi 12 et vendredi 13 juin 2025 dans la capitale du Nord. À l’approche de cette visite officielle, les habitants de la ville tricentenaire expriment de grandes attentes, notamment l’instauration d’un dialogue inclusif avec les acteurs des différents secteurs du développement. La redynamisation et le renforcement des infrastructures sociales, économiques, culturelles et sportives figurent parmi les priorités majeures évoquées par la population, d’autant plus que le pôle Nord occupe une place stratégique dans l’agenda national "Sénégal Vision 2050".