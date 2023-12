Il y a 100 ans naquit Cheikh Anta DIOP : l'histoire d'un savant sénégalais originaire du CAYOR-BAOL

Cheikh Anta naquit le 29 décembre 1923 dans le village de Thieytou situé dans la région de Diourbel au cœur du pays Baol-Cayor, près de la ville de Bambey à environ 150 km de Dakar, au Sénégal. Il décéda le 7 février 1986 à Dakar et repose, selon sa volonté, à Caytou, auprès de son grand-père (le Grand) Massamba Sassoum Diop, fondateur du village qui accueillit après son geste d'éclat à Thies le résistant anticolonial le Prince Diery Dior Ndella Fall..



Cheikh Anta Diop est né en plein cœur du pays wolof ou se sont manifestées les dernières grandes résistances contre le colonialisme français. Resistance sous forme armée comme (Lat Dior et Samba Laobe Khourédia , Tanor Oub Ngogne ), soit pacifique (Cheikh Amadou Bamba),

Cheikh Anta Diop appartenait à l’aristocratie guerrière Dorobé du Kadjoor apparentée aussi à la haute classe maraboutique de Koki Il descendait du fondateur de l’université de Koki Matar Ndoumbe DIOP , et de la Princesse Dorobé Sassoum FALL Kodou Koor Ndoumbé



Il était l’homonyme de Cheikh Anta Mbacké frère cadet de Cheikh Ahmadou Bamba MBACKE exilé pour activités anticoloniales les autorités françaises à Ségou (Mali) en 1930.

À la mort de son pére Massamba Sassoum DIOP Junior à son bas age Cheikh Ibra Fall fidéle proche de Cheikh Amadou Bamba épousa sa mère Magatte DIOP Massamba Sassoum et devint son père adoptif.



Contrairement à beaucoup d’intellectuels de sa génération , Cheikh Anta Diop n’avait aucun combat « antiféodal » moderniste à mener contre sa société,. Appartenant aux castes supérieures des garmi et des serignes, il était un wolof adior , baol baol très ancré dans ses valeurs traditionnelles.



Appartenant à la grande catégorie des clercs musulmans, il fit ses premières humanités à la célèbre école coranique de Koki avant de fréquenter l’école française.



Il n’était pas parti à l’école française pour s’émanciper ni aspirer aux principes d’égalité qu’ignorait sa société fortement hiérarchisée non pas aussi pour s’émerveiller de la richesse de la langue française comme Senghor ; mais plus tôt pour trouver les outils scientifiques chez le blancs lui permettant de continuer le combat du peuple wolof et en général du peuple noir.



Il était habité par le même etat d’esprit nationaliste que le Prince Sidya Ndaté Yalla Diop. Il était un baol baol un talibé mouride ; lors de ses conférences et discours politiques, il parlait un parfait wolof loin de l’argot des wolophones urbains .Quand il parlait la langue de Molière, il refusait la coquetterie de ses contemporains assimilés qui parlait français en roulant les "r". Bref, il parlait français comme le fait actuellement ses parents baol baol avec on fort accent wolof.

Certains intellectuels ‘’moderniste sénégalais ou appartenant aux périphéries l’accusent meme d’etre un chauvin cayorién et d’avoir un esprit grand wolof.

Il fut un puissant intellectuel wolof, senegalais , africain et universel qui a eu à explorer divers domaines scientifiques.



Comme son preux aïeul le Damel Biram Kor Ndoumbé, il a été fidèle à la devise des Princes guerriers Dorobé :



Dorobé diayoul ngoor am

Wurus lagniouy beuno

Ko ci djieng dotoul Dem





Terminons par cette citation du savant wolof du Baol ..Les intellectuels doivent étudier le passé non pour s’y complaire, mais pour y puiser des leçons ou s’en écarter en connaissance de cause si cela est nécessaire…….



Diawdine Amadou Bakhaw DIAW





Quelques notices généalogiques sur le Professeur Cheikh Anta DIOP



 1. Mandoumbe Ndoumbe Seck DIOP avec son épouse Sassoum Kor Ndoumbé FALL Dorobé ba est pére de :

 2. Massamba Sassoum DIOP mu mak est pére de :



 3. Samba Khoudia Gaye DIOP est pére de :



 4. Massamba Sassoum Bousso Faalo DIOP est pére de :

 5 .Magatte DIOP Massamba Sassoum est mére de :

 6. Pr Cheikh Anta DIOP



 1. Serigne Koki Matar Ndoumbé Seck DIOP avec son épouse Sassoum Kor Ndoumbé FALL Dorobé ba est pére de :

 2. Asta Sassoum DIOP est mére de :



 3. Sokhna Fat LO est mére de :

4. Sokhna Bousso Faalo DIOP est mére de :

5 .Massamba Sassoum Bousso Faalo DIOP est pére de :

6 .Magatte DIOP Massamba Sassoum est mére de :



 7. Pr Cheikh Anta DIOP :



 1.Khoudia DIOP Massamba Sassoum tante maternelle de Cheikh Anta DIOP fut l’épouse de Sidy Lamine KOUNTA de Ndiassane est mére de :



2.Sheybani KOUNTA Khoudia Diop pére de :

3. Ahmeth Bachir KOUNTA Journaliste