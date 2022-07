Imam Ousmane DIENG : " Le Sénégal doit pendre son destin en main" - vidéo

La Tabaski a été célébrée hier samedi à la mosquée Tawhid de Darou et dans plusieurs lieux de prières de la ville, à la veille de la station d’Arafat. L’Imam Ousmane DIENG qui présidait la prière a rappelé que cette posture est conforme à celle enseignée par le Prophète Mouhammad (Que la Paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui). Il s’est indigné par ailleurs de la recrudescence de la violence marquée par des tensions sociales. Il a exhorté les acteurs politiques à pacifier leur espacé en invitant les détenteurs du pouvoir à faire preuve de compassion à l’égard de leurs administrés. Pour le religieux, les répercussions négatives de la guerre entre l’Ukraine et la Russie sur le Sénégal sont incompréhensibles, compte tenu des importantes richesses du pays. Il invite ainsi le Sénégal à « prendre son destin en main. »