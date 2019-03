Incendie au marché Petersen : les pertes estimées à 890 millions FCFA

L’incendie qui s’est déclaré vendredi dans la matinée au Marché Pétersen a causé d’énormes dégâts. 19 magasins et 103 cantines ont été réduits en cendres. SourceA dans sa parution rapporte que les pertes sont estimées à 890 millions de francs Cfa. Les commerçants dans leur plus grande majorité accusent les sapeurs-pompiers.



Pour eux, si la situation s’est aggravée c’est en partie, à cause des soldats du feu qui, disent-ils, n’ont pas réussi à circonscrire les flammes, à temps. Une accusation battue en brèche par le Commandant des Sapeurs-pompiers de Dakar.



DAKARMATIN